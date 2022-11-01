Ученые рассказали, где может быть похоронен Голиаф

Эксперты считают, что один из холмов возле Иерусалима – место битвы Давида и Голиафа, филистимлянского воина.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Известно, что сражение закончилось тем, что Давид похоронил отрубленную голову Голиафа. Исследователи полагают, что это могло произойти в пределах Храма Гроба Господня.

Археологические раскопки пока что не проводили, но есть версия, что в этом месте получится обнаружить череп Голиафа. Сейчас специалисты пытаются доказать, что этот потомок великанов-рефаимов похоронен в этом месте. Если после проведения на этой территории археологических раскопок эксперты не обнаружат череп, то это все равно будут считать местом, где произошла известная историческая битва.

«Давид увез отрезанный череп в Иерусалим. Странно, потому что Иерусалим не был столицей Давида, но городом врагов Божиих. Что он сделал с гигантской головой, главой Бронзового Змея? Возможно, он усадил его на холме за городом, чтобы все видели», – рассказал эксперт из Вифлеемского колледжа Рик Шенк.

По его словам, спустя 100 лет Иисуса распяли на «месте черепа» за пределами Иерусалима. Однако, исследователю непонятно, почему это не называли Голгофой во дни Иисуса.

«Независимо от того, является ли Голиаф из Гата правильной этимологией Голгофы, именно в этом городе была доставлена ​​глава Голиафа. Именно на этом холме ноги Иисуса были пробиты гвоздями», – добавил он.

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