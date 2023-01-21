Призраки, демоны и инопланетяне живут в нашей голове — ученые

Исследователи предполагают, что нашли ответ на главный вопрос — что такое паранормальное и как оно происходит.

Ночь — лучшее время для паранормальных явлений. С меньшим количеством света и звука она естественным образом расширяет воображением.

Об этом говорится в материале портала Science Alert.

Отмечается, что ученые то и дело пытаются понять и изучить паранормальные явления, но пока тщетно. Впрочем, некий свет на эту загадку им все же удалось пролить.

В ходе исследования ученые обнаружили любопытную связь между паранормальными представлениями и одним из самых важных процессов для людей — сном. Оказалось, что субъективные показатели плохого качества сна связаны с более сильной верой в призраков, демонов, жизнь после смерти, способность общаться с мертвыми и инопланетян, посещающих Землю.

Авторы исследования также отмечают, что снижение качества сна включало в себя:

низкую эффективность сна;

длительную латентность сна;

кроткую продолжительность сна;

усиление симптомов бессонницы.

Кроме того, исследователи обнаружили, что сонный паралич и синдром взрывающейся головы, расстройство, характеризующееся ощущением громкого шума и грохота внутри черепа, также были связаны с верой, в посещение Земли инопланетянами. Исследователи отмечают, что эти новые данные являются весьма любопытными и достойны дальнейшего изучения.

Как сообщал Курсор, большинство людей преувеличивают, говоря о симптомах шизофрении. Врачи развенчали мифы, касающиеся этой болезни. Согласно заявлениям врачей, шизофрения встречается у одного человека из ста.

Также врачи говорят, что люди, больные шизофренией, не умеют объективно воспринимать реальность, могут слышать или видеть то, чего нет на самом деле. Этой стало причиной того, что многие больные шизофренией верят мистику и паранормальные явления.

Кроме того, Курсор писал о том, что простой анализ крови может предсказать шизофрению и психотические приступы.