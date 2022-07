Простой анализ крови может предсказать шизофрению и психотические приступы — ученые

Впервые в мире исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме (HUJI) и Медицинского центра Шаарей Цедек (SZMC) в Иерусалиме обнаружили, что клетки головного мозга погибают при психотическом приступе, таком как шизофрения, и простой анализ крови позволяет предсказать такое событие и лечить его.

Статья была опубликована в журнале eLife под названием «Повышенный уровень бесклеточной ДНК головного мозга у пациентов с первым психотическим эпизодом — исследование, подтверждающее концепцию» (Elevated brain-derived cell-free DNA among patients with first psychotic episode – a proof-of-concept study).

Новаторское открытие позволило исследователям выявить значительные повреждения головного мозга во время психотического приступа, когда они сравнили пациентов со здоровыми людьми. Впервые в мире обнаружен биологический маркер психоза. Тест может привести к раннему обнаружению, диагностике, раннему вмешательству и соответствующему лечению шизофрении.

Это первое в своем роде исследование мозга было проведено под руководством старшего педиатра нейропедиатрического отделения SZMC доктора Асаэля Любоцки в рамках докторской диссертации под руководством двух исследователей медицинского факультета HUJI — профессора Ювала Дора и профессора Рут Шемер — и в сотрудничество с психиатрами Центра психического здоровья Эйтаним, доктором Иланой Пелов и профессором Йоавом Коэном.

Шизофрения является распространенным, тяжелым и инвалидизирующим психическим расстройством. Несмотря на обширные исследования, не существует биологического маркера, который мог бы помочь в ее диагностике и прогнозировании течения этого заболевания. Это делает невозможным раннее обнаружение и вмешательство. Психоз является первым проявлением шизофрении, которое обычно приводит к диагнозу. Хотя психоз обычно начинается в подростковом и юношеском возрасте, появляется все больше данных, свидетельствующих о лежащих в его основе биологических изменениях, которые начинаются за несколько лет до появления психотических симптомов. Таким образом, выявление биомаркеров, которые позволят проводить раннюю диагностику и терапевтические вмешательства, имеет первостепенное значение.

В течение жизни процессы старения, влияние окружающей среды и факторы образа жизни, такие как курение или неправильное питание, вызывают биохимические изменения в ДНК. Часто это приводит к метилированию ДНК — процессу, при котором метильные группы добавляются к определенным сегментам ДНК без изменения последовательности ДНК. Потенциальные интерпретации этих результатов включают повышенную гибель клеток головного мозга, нарушение гематоэнцефалического барьера или дефект выведения материала из умирающих клеток головного мозга.

«Когда мы сравнили анализы крови пациентов с психотическим приступом и образцы здоровых людей того же возраста, мы увидели резкое и статистически значимое увеличение уровня ДНК из мозговых источников у пациентов с приступом по сравнению со здоровыми. В нашем организме насчитывается более 200 различных типов клеток, и когда они умирают, они выделяют свободно текущие сегменты ДНК в кровоток. Жидкая биопсия — уникальный анализ крови, анализ которого может дать много информации о происхождении мертвых клеток», — сказал Любоцкий.

Не существует биомаркера повреждения головного мозга, поэтому было невозможно обнаружить или отследить психические заболевания или заболевания головного мозга с помощью анализов крови, в отличие от других систем в нашем организме, таких как ферменты печени или тропонин для уничтожения клеток миокарда и тому подобное.

Предыдущие исследования показали, что у пациентов с шизофренией МРТ может показать изменение объема мозга, что указывает на потерю мозговой ткани. Но до сих пор никогда не было известно, происходит ли повреждение мозга во время психотического приступа и гибнут ли клетки мозга.

«В этом исследовании мы смогли проследить повреждение клеток головного мозга, которое происходит в начале психотического приступа. Это открытие имеет огромный потенциал для обнаружения и мониторинга других заболеваний головного мозга», — написали они.

