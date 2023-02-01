Продавец в Малайзии уронил в кипящее масло iPhone: что с ним произошло

В комментариях он уточнил, что пользуется моделью iPhone 13 Pro.

Торговец жареной курицей из Малайзии случайно уронил iPhone в кипящее масло и через несколько секунд сумел выловить его из котла невредимым.

Об этом сообщает Malay Mail.

Продавец, который публикует видео в TikTok под ником @zaiem_ainn, пытался запечатлеть процесс приготовления курицы.

На записи видно, как он объясняет подписчикам, сколько масла нужно, чтобы мясо получилось хрустящим. Когда мужчина пытается убавить огонь, телефон выскальзывает у него из рук и падает в котел. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы вытащить упавший iPhone из кипящего масла. Все это время устройство продолжало работать и снимать видео.

Единственным результатом падения в котел стало небольшое искажение звука.

«Спасибо, iPhone, ваша продукция отличного качества», — подчеркнул автор в подписи к видео, очевидно, имея в виду компанию Apple, выпустившую устройство.

В комментариях он уточнил, что пользуется моделью iPhone 13 Pro. Пост набрал более 800 тысяч просмотров.

«Курсор» писал ранее, что вокруг новинок американской корпорации Apple всегда возникал ажиотаж, и презентация обновленной версии iPhone не стала исключением. В Таиланде после мема, который стал вирусным, призвали граждан не жертвовать своим почками, чтобы купить дорогой гаджет.