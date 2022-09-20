Тайцев уговаривают не продавать почки ради iPhone 14

В Красном Кресте считают, что отдавать свой орган ради того, чтобы приобрести крутой смартфон, «неправильно и неэтично».

Вокруг новинок американской корпорации Apple всегда возникал ажиотаж, и презентация обновленной версии iPhone не стала исключением. В Таиланде после мема, который стал вирусным, призвали граждан не жертвовать своим почками, чтобы купить дорогой гаджет.

Об этом сообщает портал NextShark.

Отмечается, что в сети начало распространяться фото, на котором три человека держат новенький iPhone 14 и имитируют, что ради покупки смартфона продали свою почку. Многие пользователи посмеялись над этим, но представитель тайского Красного Креста выразил беспокойство по этому поводу, назвав мем неуместным.

Управляющий директор тайского центра донорства органов Красного Креста Сопхон Мектон напомнил гражданам, что торговля органами запрещена, если у кого-то действительно возникнут идеи на этот счет. Он сказал, что морально неправильно и неэтично отдавать свой орган ради того, чтобы приобрести крутой смартфон.

Добавим, что на прошлой неделе Apple начала принимать предварительные заказы на покупку iPhone 14. В стране он стоит от 32 900 до 66 900 тайских бат (32-66 тысяч гривен).

Как сообщал Курсор, корпорация Apple планирует начать производство iPhone 14 в Индии примерно через два месяца после выпуска продукта за пределами Китая, сократив разрыв между двумя странами, но не сократив его полностью, как некоторые ожидали.

По словам аналитиков, компания работает с поставщиками, чтобы нарастить производство в Индии и сократить отставание в производстве нового iPhone с шести до девяти месяцев, характерных для предыдущих запусков.

Также Курсор информировал о том, что выход iPhone 14, который откладывается в результате задержки поставок комплектующих из Тайваня, может преподнести также неожиданные сюрпризы. Так, в сети появилось сравнение iPhone 13 Pro Max с будущей моделью iPhone 14 Pro Max, представленной в виде модели.