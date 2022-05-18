Производители предупреждают о скором подорожании всех гаджетов

Южнокорейская компания Samsung предупредила о запланированном подорожании чипов, входящих в состав практически всех гаджетов. Это неминуемо вызовет рост цен на мировых рынках.

Глобальная проблема с нехваткой чипов, используемых во всех компьютерах, телефонах, и даже автомобилях, продолжает дестабилизировать работу компаний-производителей.

Компания Samsung, являясь мировым лидером по производству и продаже чипов, сообщила, что пандемия COVID и война в Украине, вынудили ее повысить стоимость полупроводников.

Изменение ценовой политики анонсировано на середину 2022 года. В большей степени это коснется микросхем, собранных на устаревших узлах.

Поскольку многие производители используют запчасти и микросхемы Samsung в своих гаджетах, то ожидается массовый скачок цен на такие приборы.

Ранее о повышении цен уведомляли компании TSMC и United Microelectronics Corp, которые пояснили грядущее подорожание рядом экономических причин.

Мировое сообщество обеспокоено тем, что экономический кризис, возникший в результате военной агрессии россии* приводит не только к ухудшению ситуации с поставками сельскохозяйственной продукции, но и к подорожанию ноутбуков, смартфонов, павербанков, а в дальнейшем и их нехватке на рынках.

Ранее «Курсор» передавал, что Samsung начал разработку технологии 6G. Шестое поколение мобильной связи 6G даст возможность значительно повысить качество покрытия, а также поднять скорость связи до 1 терабит в секунду. В ближайшее время компания Samsung намерена вывести на рынок новую технологию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!