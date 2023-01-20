Прослушивание звуков природы может улучшить ваше психическое здоровье — исследование

Вы когда-нибудь испытывали душевное облегчение, когда были на природе? Что ж, согласно новому исследованию, звуки природы очень полезны для психического здоровья и благополучия.

Новое исследование установило связь между звуками природы и улучшением душевного здоровья.

Согласно исследованию, опубликованному в сотрудничестве между Отделом естественной истории BBC, BBC Radio 4, Эксетерским университетом, Бристольским университетом и Открытым университетом, «звуки природы полезны для психического здоровья».

Ведущий исследователь Эксетерского университета Алекс Смолли сказал: «Изоляция помогла людям заново открыть для себя естественные звуки вокруг них. Известно о терапевтических эффектах от прослушивания звуков ландшафта, таких как прибой волн или падающий дождь».

Камна Чиббер, руководитель отдела психического здоровья и поведенческих наук Мемориального научно-исследовательского института Fortis из Гуруграма, рассказала порталу HealthShots о том, как звуки природы могут принести пользу психическому здоровью.

«Природа оказывает сильное положительное влияние на психическое здоровье и самочувствие человека. Речь идет не только о близости природы, но и о качестве природной среды. Когда человек может проводить время на природе среди природы, слушая звуки природы, будь то шелест листьев деревьев, щебетание птиц или звуки животных, как правило, это помогает ему с точки зрения самочувствия. Известно, что это приводит к ощущению счастья и радости, когда вы находитесь на лоне природы, особенно у людей, которым нравится быть на свежем воздухе и нравится находиться в этом пространстве», — сказала Камна Чиббер.

Она добавила: «Когда вы смотрите на связь с природой, это позволяет вам отключиться от повседневной жизни».

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