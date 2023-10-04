Простая привычка, которая защитит вас от сердечных заболеваний

Исследования показали, что простая привычка может защитить вас от сердечных заболеваний.

Ученые считают, что даже простые действия, такие как подъем по лестнице или быстрое мытье пола, могут оказывать положительное воздействие на работу сердца. Это может быть хорошей новостью для тех, кто не является фанатами тренировок в спортзале.

Как пишет "Daily Mail", исследователи из Университета Сиднея провели анализ повседневной физической активности более 25 000 взрослых жителей Великобритании, которые не включали спорт или физические упражнения в свою рутину. Участники эксперимента носили на запястье специальные устройства, которые отслеживали их ежедневную активность.

Интересно, что большинство из них не участвовали в продолжительных физических упражнениях. Вместо этого большинство людей проводили краткие физические активности, которые длились менее 10 минут. Эти быстрые, умеренно или интенсивно выполненные движения показали значительное снижение вероятности сердечных инфарктов, инсультов и даже смерти в течение восьми лет.

Давайте рассмотрим это более подробно: если вы ежедневно проводите хотя бы одну-три минуты в физической активности, ваш риск сердечных заболеваний уменьшается на 29%, а риск смерти на 44%, по сравнению с теми, кто проводит очень короткие физические упражнения, продолжительностью менее минуты. Интенсивность также имеет значение. Если во время этих упражнений вы ощущаете одышку или не можете разговаривать, то, вероятно, вы находитесь в зоне наибольшей пользы, утверждают ученые.

Профессор Эммануэль Стаматакис, главный автор исследования, подчеркивает, что важно не только заниматься традиционной физической активностью. Даже короткие периоды повседневной активности могут быть полезны для нашего здоровья. Доктор Мэтью Ахмади, один из авторов, отмечает, что эти результаты могут изменить наше отношение к физической активности в целом. Если человек не может или не желает следовать традиционной программе физических упражнений, он может улучшить свое здоровье, выполняя ежедневные активности, которые занимают несколько минут и требуют определенных усилий.

Таким образом, исследователи выяснили, что физическая активность, даже если она короткая и выполняется в повседневных условиях, может быть полезна для здоровья. Небольшие усилия, приложенные к выполнению повседневных задач, могут приносить заметные пользы для здоровья, без необходимости посещения тренажерного зала. Так что, когда вы в следующий раз подниметесь по лестнице или уберете дом, помните: даже небольшая физическая активность может оказать благоприятное воздействие на ваше сердце!

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