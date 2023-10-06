Простой метод, который спасет от заболевания раком

Этот способ поможет уберечься от нескольких видов онкологии.

Исследование, проведенное учеными из Колумбийского университета, подтверждает, что пешая ходьба может снижать риск развития различных видов рака, связанных с ожирением, особенно у женщин.

Об этом пишет "MedicalXpress".

Ученые отмечают, что наличие хорошо развитой инфраструктуры для пешеходов может способствовать увеличению физической активности и снижению вероятности развития рака.

Исследование демонстрирует, что женщины, проживающие в районах с хорошо развитой инфраструктурой для пешеходов, в течение 24 лет имели сниженный риск развития рака, связанного с ожирением. Особенно снижение риска наблюдалось в отношении рака молочной железы после менопаузы.

Согласно исследованию, женщины, проживающие в областях с высоким уровнем доступности для пешеходов, имели на 26% меньший риск развития указанного вида рака по сравнению со своими соперницами, живущими в районах с низким уровнем доступности для пешеходов.

Полученные результаты указывают на важность городского планирования, которое способствовало бы активному образу жизни и, следовательно, могло бы снизить риски развития рака и других ожирением связанных заболеваний.

Таким образом, стимулирование пешеходной активности через улучшение пешеходной инфраструктуры может иметь позитивный эффект на здоровье и помочь снизить риск развития раковых заболеваний.

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