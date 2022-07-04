Психологи выяснили, женщины с какой внешностью чаще всего остаются одинокими

Психологи утверждают, что внешность играет весомую роль в выборе партнера и рассказали, какие женщины чаще всего страдают одиночеством.

Внешность — поверхностный, но достаточно важный фактор, на который обращают внимание люди при знакомстве. И психологи считают, что красота может стать для представительниц прекрасного пола больше проклятием, чем даром. Какие женщины чаще всего остаются одинокими?

Об этом рассказано в материале издания Le Figaro.

Психологи говорят, что привлекательная внешность является хорошим преимуществом, но может значительно усложнить выбор партнера. Группа международных ученых провела в 2008 году исследование, изучив супружеские пары, и обнаружила, что большинство женатых людей считают своих партнеров привлекательными, со средним рейтингом 8/10 и три четверти оценок выше 7/10.

Ученые говорят, что люди бессознательно сами устанавливают для себя диапазоны привлекательности, в котором ищут своего спутника жизни. То есть, он должен быть не менее красивым, чем они, но и не слишком красивый.

По словам психологов, чем красивее женщина, тем сложнее ей будет определиться с мужчиной для создания серьезных отношений, поскольку она будет считать многих менее привлекательными.

Но не все так печально, ведь при выборе партнера люди руководствуются не только внешностью, но и другими критериями, например, чувством юмора, добротой, самостоятельностью — все это важно.

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