Ученые рассказали, как будет выглядеть человек через сотни лет

Глобальное потепление неминуемо приведет к изменению внешнего вида человека. В первую очередь это коснется роста — мы будем медленно уменьшаться в размерах.

Внешний вид человека с развитием цивилизации постепенно менялся, но этот процесс не остановился в какой-то момент. Мы продолжаем эволюционировать, подстраиваясь под новые условия жизни. Рост человека значительно уменьшится, и, возможно, это произойдет очень скоро.

Стив Брусатте, профессор-палеонтолог из Эдинбургского университета, проводил исследования на лошадях. Он выяснил, что животные становились ниже по мере повышения температуры Земли, случившегося около 55 млн лет назад.

Дело в том, что небольшой размер позволяет легче переносить жаркий климат. Это в одинаковой степени касается как людей, так и животных.

Профессор Брусатте заметил, что и сейчас в жарких странах размеры животных в целом гораздо меньше, чем в холодных. Этот принцип называется «правилом Бергмана».

Глобальное потепление и таяние льдов, кроме изменения внешнего вида животных и людей, изменят весь наш мир. В первую очередь поднимется уровень Мирового океана, это приведет к изменению ландшафта городов и целых стран. В случае игнорирования человеком экологических и климатических проблем, такие изменения случатся в ближайшие сто лет.

«Курсор» сообщал, что израильские ученые присоединились к противоастероидным учениям NASA.

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