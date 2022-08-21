Психологические потребности домашней кошки

Во многих странах 8 августа отмечают Всемирный день кошек. Этих независимых грациозных созданий обожает большинство жителей планеты. Они делают нашу жизнь лучше уже самим своим присутствием, создают благоприятную атмосферу в доме, приносят уют и помогают справляться со стрессом. Многие столетия коты живут рядом людьми, разделяя с ними печали и радости. В благодарность за это и был учрежден Всемирный день кошек.

Будем честны: котам и кошкам тяжело понять, что у них есть свой собственный праздник. Но они понимают язык любви, заботы и поддержки от человека.

В Британии даже приняли закон, который определяет неотъемлемые права домашних животных и обязанности их хозяев. Например, владельцы кошек должны «обеспечивать защиту подопечного при знакомстве с собаками», «стимулировать хватательные навыки кошки посредством предназначенных для этого игрушек», «следить за нормальным весом питомца» и «заниматься ежедневной ментальной стимуляцией подопечных, чтобы те не чувствовали фрустрации».

Следить за весом питомца сегодня не проблема благодаря Royal Canin –известному французскому производителю продуктов питания для кошек и собак, который еще с 1968 года работает над созданием сбалансированных кормов для домашних животных. На основе своего многолетнего опыта и данных, полученных от ученых и ведущих ветеринаров мира, в лабораториях компании разрабатывают специализированные продукты для собак и кошек, которые наилучшим образом подходят для конкретной породы, возраста или состояния здоровья. Корма ROYAL CANIN отличаются высоким качеством и содержат все необходимые вещества для правильного развития и поддержания здоровья наших четвероногих друзей.

А вот ментальным развитием нужно разобраться. Понимание психологических потребностей кошки, живущей в одном доме с человеком, — необходимое условие для предотвращения многих проблем поведения.

Главные правила при взаимодействии с кошкой:

— Никаких физических наказаний! Коты не воспринимают физические наказания как стимул к послушанию. Для них это лишь источник страха.

— Кошки не понимают прямых запретов. Чтобы отучить животное от вредной привычки, ему необходимо дать альтернативу, например, если котенок нападает на руку, необходимо начать играть с ним специальными игрушками.

— Кошка должна иметь право на выбор (например, пользоваться одной миской с другими животными или нет; идти на контакт с гостями или нет и т. д.).

Залог здоровой психики у всех млекопитающих – материнская любовь и забота в раннем детстве. Не стоит разлучать котенка с кошкой-матерью раньше 2-месячного возраста. 2 месяца — это тот минимум, в течение которого котенок успевает социализироваться: усвоить элементарные игровые и охотничьи навыки, получить гигиенические навыки, усвоить принципы поведения в кошачьем социуме, а главное — обрести чувство защищенности и уверенности в себе, а значит — сформировать позитивное отношение к окружающему миру. Котята, слишком рано лишившиеся матери, отличаются излишней игровой и охотничьей агрессией, растут недоверчивыми, пугливыми, подверженными стрессу.

Домашней кошке очень важно ощущать присутствие человека рядом, контакт и взаимодействие должны происходить так, чтобы питомец чувствовал любовь и свою «необходимость» человеку.

Неонатальный период (с момента рождения до 2-х недель)

Взаимодействие котенка и человека должно начинаться с самого раннего возраста, с коротких легких поглаживаний. В этот период социальная активность котят минимальна, не стоит излишне тревожить котят, активно тискать их и постоянно брать на руки.

Период ранней социализации (возраст 3-8 недель)

Это самый чувствительный, сенситивный период, время формирования и усвоения социальных навыков, закладывания интеллекта и характера, начало становления взаимоотношений с человеком. Общение с котенком должно быть регулярным и тесным. Котята осваивают разные игры, охотничье поведение, заботу о себе (уход за шерстью и т.д.).

Период поздней социализации (возраст 9-16 недель)

Пик социальных игр и других взаимодействий. Часто между малышами случаются конфликты за статус. В возрасте до 16-и недель у котят формируется характер, стремительно развивается интеллект, физические способности. В конце периода окончательно складываются отношения с домочадцами. Если до 16 недель котята не привыкают к человеку, приручить их позже бывает очень сложно.

10-12 недель — пик развития ментальной активности.

В этом возрасте котята активно двигаются и нуждаются в различных столбиках и вертикальных поверхностях для лазания и точки когтей. Для ментального развития малышей в возрасте от 9 до 16 недель разработаны специальные обучающие игры. Их можно приобрести, а можно сделать самостоятельно – соорудить различные тоннели, коробки с отверстиями и спрятанной внутри игрушкой или лакомством.

Помните, что кошки — дети традиций и привычек. Даже самые мелкие изменения сложившегося жизненного уклада способны вызвать у них стресс. Хаотичное кормление, появление в доме нового человека или животного, переезд, смена или перестановка мебели, потеря кого-либо из домочадцев, даже исчезновение любимого кресла — все это может стать причиной стресса и нервозности. А они в свою очередь могут сказаться на здоровье кошки и привести к заболеваниям нижних отделов мочевыделительной системы или кожным проблемам.

Поэтому ментальная стимуляция, внимание и забота крайне необходимы всем кошкам – это главное условие для их правильного развития, снижения уровня стресса и агрессии у животного.

Наши пушистые друзья способны радовать и поддерживать нас даже в самых тяжелых ситуациях, но не стоит забывать, что и питомцы тоже нуждаются в нашей поддержке, заботе и хорошем отношении.