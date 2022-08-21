Психологические потребности домашней кошки

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психологические потребности домашней кошки 21 августа, 2022
Фото: пресс-служба

Понимание психологических потребностей кошки, живущей в одном доме с человеком, — необходимое условие для предотвращения многих проблем поведения.

Во многих странах 8 августа отмечают Всемирный день кошек. Этих независимых грациозных созданий обожает большинство жителей планеты. Они делают нашу жизнь лучше уже самим своим присутствием, создают благоприятную атмосферу в доме, приносят уют и помогают справляться со стрессом. Многие столетия коты живут рядом людьми, разделяя с ними печали и радости. В благодарность за это и был учрежден Всемирный день кошек.

Будем честны: котам и кошкам тяжело понять, что у них есть свой собственный праздник. Но они понимают язык любви, заботы и поддержки от человека.

В Британии даже приняли закон, который определяет неотъемлемые права домашних животных и обязанности их хозяев. Например, владельцы кошек должны «обеспечивать защиту подопечного при знакомстве с собаками», «стимулировать хватательные навыки кошки посредством предназначенных для этого игрушек», «следить за нормальным весом питомца» и «заниматься ежедневной ментальной стимуляцией подопечных, чтобы те не чувствовали фрустрации».

психологические потребности домашней кошки 21 августа, 2022

Следить за весом питомца сегодня не проблема благодаря Royal Canin –известному французскому производителю продуктов питания для кошек и собак, который еще с 1968 года работает над созданием сбалансированных кормов для домашних животных. На основе своего многолетнего опыта и данных, полученных от ученых и ведущих ветеринаров мира, в лабораториях компании разрабатывают специализированные продукты для собак и кошек, которые наилучшим образом подходят для конкретной породы, возраста или состояния здоровья. Корма ROYAL CANIN отличаются высоким качеством и содержат все необходимые вещества для правильного развития и поддержания здоровья наших четвероногих друзей.

психологические потребности домашней кошки 21 августа, 2022

А вот ментальным развитием нужно разобраться. Понимание психологических потребностей кошки, живущей в одном доме с человеком, — необходимое условие для предотвращения многих проблем поведения.

Главные правила при взаимодействии с кошкой:

— Никаких физических наказаний! Коты не воспринимают физические наказания как стимул к послушанию. Для них это лишь источник страха.

— Кошки не понимают прямых запретов. Чтобы отучить животное от вредной привычки, ему необходимо дать альтернативу, например, если котенок нападает на руку, необходимо начать играть с ним специальными игрушками.

— Кошка должна иметь право на выбор (например, пользоваться одной миской с другими животными или нет; идти на контакт с гостями или нет и т. д.).

Залог здоровой психики у всех млекопитающих – материнская любовь и забота в раннем детстве. Не стоит разлучать котенка с кошкой-матерью раньше 2-месячного возраста. 2 месяца — это тот минимум, в течение которого котенок успевает социализироваться: усвоить элементарные игровые и охотничьи навыки, получить гигиенические навыки, усвоить принципы поведения в кошачьем социуме, а главное — обрести чувство защищенности и уверенности в себе, а значит — сформировать позитивное отношение к окружающему миру. Котята, слишком рано лишившиеся матери, отличаются излишней игровой и охотничьей агрессией, растут недоверчивыми, пугливыми, подверженными стрессу.

Домашней кошке очень важно ощущать присутствие человека рядом, контакт и взаимодействие должны происходить так, чтобы питомец чувствовал любовь и свою «необходимость» человеку.

Неонатальный период (с момента рождения до 2-х недель)

Взаимодействие котенка и человека должно начинаться с самого раннего возраста, с коротких легких поглаживаний. В этот период социальная активность котят минимальна, не стоит излишне тревожить котят, активно тискать их и постоянно брать на руки.

Период ранней социализации (возраст 3-8 недель)

Это самый чувствительный, сенситивный период, время формирования и усвоения социальных навыков, закладывания интеллекта и характера, начало становления взаимоотношений с человеком. Общение с котенком должно быть регулярным и тесным. Котята осваивают разные игры, охотничье поведение, заботу о себе (уход за шерстью и т.д.).

Период поздней социализации (возраст 9-16 недель)

Пик социальных игр и других взаимодействий. Часто между малышами случаются конфликты за статус. В возрасте до 16-и недель у котят формируется характер, стремительно развивается интеллект, физические способности. В конце периода окончательно складываются отношения с домочадцами. Если до 16 недель котята не привыкают к человеку, приручить их позже бывает очень сложно.

10-12 недель — пик развития ментальной активности.

В этом возрасте котята активно двигаются и нуждаются в различных столбиках и вертикальных поверхностях для лазания и точки когтей. Для ментального развития малышей в возрасте от 9 до 16 недель разработаны специальные обучающие игры. Их можно приобрести, а можно сделать самостоятельно – соорудить различные тоннели, коробки с отверстиями и спрятанной внутри игрушкой или лакомством.

Помните, что кошки — дети традиций и привычек. Даже самые мелкие изменения сложившегося жизненного уклада способны вызвать у них стресс. Хаотичное кормление, появление в доме нового человека или животного, переезд, смена или перестановка мебели, потеря кого-либо из домочадцев, даже исчезновение любимого кресла — все это может стать причиной стресса и нервозности. А они в свою очередь могут сказаться на здоровье кошки и привести к заболеваниям нижних отделов мочевыделительной системы или кожным проблемам.

Поэтому ментальная стимуляция, внимание и забота крайне необходимы всем кошкам – это главное условие для их правильного развития, снижения уровня стресса и агрессии у животного.

Наши пушистые друзья способны радовать и поддерживать нас даже в самых тяжелых ситуациях, но не стоит забывать, что и питомцы тоже нуждаются в нашей поддержке, заботе и хорошем отношении.

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Автор материала:
Ирен Давид
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