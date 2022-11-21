Психология музыки: названы факторы, влияющие на популярность песен

Был проанализирован 271 трек, появлявшийся в британском чарте с 1999 по 2014 год.

Исследователи из австралийского Университета Кертина выяснили, какой должна быть песня, чтобы стать популярной.

Результаты соответствующего исследования публикует портал Sage Journals.

Чтобы узнать секрет популярности, ученые проанализировали 271 трек, появлявшийся в британском чарте с 1999 по 2014 год. Их интересовало, как быстро мозг человека прорабатывает текст композиции. Ученые считают, что этот фактор влияет на то, как мы воспримем информацию – «слишком занудно или просто зажигательно».

Специальная программа оценивала рифмы и простоту текста, а затем эти данные сравнивали с тем, сколько времени песня провела в чартах и ​​какую позицию там занимала.

Оказалось, что чем проще воспринимается текст песни, тем выше позиции у нее в чартах. А вот продолжительность популярности оказалась не связана с этим фактором. Напротив, несложные песни так же быстро оставляли чарты, как и появлялись на их верхних строчках.

Исследователи предполагают, что слишком простые тексты быстро надоедают слушателю, после чего композиция теряет популярность, уступая место следующему шлягеру. Еще одним условием хита ученые назвали как можно более созвучные рифмы.

Как сообщал Курсор, регулярное прослушивание музыки пожилыми людьми положительно влияет на работу мозга и улучшает память.

Прослушивание музыки, как установили специалисты, улучшает связь между слуховой сенсорной системой и структурами мозга, объединенными в систему вознаграждения. Музыкальные сеансы влияли на активность мозга, воздействуя на медиальную префронтальную кору.

Также Курсор писал о том, что группа ученых из Массачусетского технологического института смогла на основе рисунка паутины создать музыкальную композицию.