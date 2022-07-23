Ученые рассказали, как прослушивание музыки влияет на память

Ученые считают, что прослушивание знакомой и любимой музыки улучшает связь между слуховой сенсорной системой и структурами мозга, объединенными в систему вознаграждения.

Регулярное прослушивание музыки пожилыми людьми положительно влияет на работу мозга и улучшает память. К такому выводу пришла группа терапевтов, неврологов и гериатров во главе с директором лаборатории музыкальной визуализации и нейродинамики Психеи Луи.

В ходе исследования добровольцев в возрасте от 54 до 89 лет просили ежедневно в течение часа слушать музыкальный плейлист, составленный с учетом их предпочтений. Участники эксперимента вели дневники, в которых описывали свое самочувствие и впечатления. Перед каждой музыкальной сессией ученые измеряли параметры мозговой активности.

Прослушивание музыки, как установили специалисты, улучшает связь между слуховой сенсорной системой и структурами мозга, объединенными в систему вознаграждения. Музыкальные сеансы влияли на активность мозга, воздействуя на медиальную префронтальную кору. Известно, что уменьшение объема этой зоны приводит к ухудшению восприятия событий, развитию депрессии, а в пожилом возрасте — к функциональным нарушениям, характерным для деменции, включая ухудшение памяти.

Наибольший эффект давало прослушивание знакомой и любимой участниками эксперимента музыки, особенно если композиции для плейлиста выбирали сами добровольцы.

Авторы исследования указали, что регулярное прослушивание музыки улучшает память, что может быть использовано для профилактики нарушений этой функции мозга.