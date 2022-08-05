Птицы в Европе начали терять свой окрас: названа причина

Испанские ученые, которые наблюдали долгое время за синей птицы, пришли к выводу, что она потеряла свой окрас и озвучили возможную причину.

Ученые говорят, что птицы, которые обитают на европейском континенте, начинают терять свой окрас и становятся более блеклыми, и виной всему глобальное изменение климата.

Об этом сообщает издание Independent.

Испанские исследователи в течение 15 лет наблюдали за двумя популяциями синих птиц. Одна обитала на юге Франции — острове Корсика, а вторая в окрестностях Монпелье. Они пришли к выводу, что за годы оперение птиц изменилось, стало более тусклым.

У синей птицы (лазоревки) ярко выраженный синий хохолок и желтая грудка, но сейчас ее окраска нее такая яркая, как была в начале исследования.

Ученый Дэвид Лопес Идиакес говорит, что это может быть результат изменения климата и соответственно окружающей среды. Окрас птиц стал тусклым как у самок, так и савцов двух видов.

К слову, за 15 лет, сколько велось наблюдение, средняя температура воздуха повысилась на 1,23°C, а количество осадков уменьшилось на 0,64 мм.

«Курсор» писал ранее, что согласно новому исследованию, глобальные температуры будут продолжать расти в ближайшие десятилетия, что приведет к учащению экстремальных волн тепла.

Еще мы писали, что из-за изменений климата на Земле станет невероятно жарко, а потому люди просто не смогут работать дневное время суток.