Изменение климата, вызванное деятельностью человека, увеличивает риск сильной жары — исследование

Согласно новому исследованию, глобальные температуры будут продолжать расти в ближайшие десятилетия, что приведет к учащению экстремальных волн тепла.

Рецензируемое исследование, проведенное исследователями из Института физики атмосферы Китайской академии наук и опубликованное в журнале Advances in Atmospheric Sciences, показало, что парниковые газы являются основной причиной повышения температуры в прошлом и, вероятно, будут основным фактором в течение длительного времени.

Моделирование прогнозировало, что экстремальные волны тепла увеличатся более чем на 30% в следующие несколько лет, в основном из-за выбросов парниковых газов. Кроме того, исследователи связали аномальную жару в Северной Америке 2021 года с такими выбросами.

«Необычайная и беспрецедентная волна тепла охватила западную часть Северной Америки в конце июня 2021 года, что привело к сотням смертей и массовому вымиранию морских существ у побережья, а также к ужасающим лесным пожарам», — сказал ведущий автор профессор Чунзай Ван, возглавляющий Государственная ключевая лаборатория тропической океанографии Института океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук (CAS).

По словам Вана, исследователи изучили процессы изменчивости, включая модели атмосферной циркуляции, а также внешние воздействия, такие как выбросы парниковых газов в результате деятельности человека.

Согласно CAS, модели атмосферной циркуляции описывают способы движения воздуха и воздействия на температуру приземного воздуха, на которую может влиять естественное солнечное тепло, внутренняя атмосферная изменчивость и вращение Земли, которые определяют погоду и климат. Исследователи обнаружили, что во время аномальной жары в Северной Америке в 2021 году одновременно возникали три модели атмосферной циркуляции.

«Северо-Тихоокеанская модель и арктически-тихоокеанская модель Канады совпали с развитием и зрелыми фазами волны тепла, тогда как модель Северной Америки совпала с затуханием и движением волны тепла на восток. Это говорит о том, что волна тепла возникла из северной части Тихого океана и Арктики, в то время как модель Северной Америки привела к возникновению волны тепла», — сказал Ван.

Поскольку модели атмосферной циркуляции могут возникать одновременно, не вызывая волны тепла, исследователи использовали модели Всемирной программы исследований климата, чтобы определить, в какой степени деятельность человека повлияла на волну тепла.

Ван сказал, что на основе моделей они определили, что изменение климата, связанное с выбросами парниковых газов, повлияло на изменчивость моделей атмосферной циркуляции, что привело к волне тепла 2021 года.

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