Пять каш, которые запрещено есть на завтрак - ухудшают состояние здоровья

Начинать день с каши совсем не так полезно, как многие привыкли думать, говорит эксперт.

Нутрициолог Екатерина Черная назвала пять самых вредных завтраков из сваренной крупы, которые могут испортить ваше самочувствие на целый день и стать причиной ухудшения здоровья.

Манка изготавливается из пшеницы и содержит клейковину с глютеном. Через 30 минут этот быстрый углевод распадется в организме на глюкозу. Манка не является отдельным видом крупы. Фактически это перетертое в мелкую крошку муку. Если такую кашу давать детям, то во взрослом возрасте у них могут возникнуть проблемы с работой ЖКТ.

Рисовая каша готовятся из пропаренной белой крупы. Чувство голода после употребления такого завтрака не замедлит. К тому же в нем нет полезных веществ.

Каши-пятиминутки из злаков вредны для организма, хоть реклама и пытается нас в этом переубедить. Эксперт говорит, что ценных веществ в такой пище нет, поскольку они уничтожаются в процессе термической обработки. Лучше всего выбирать злаки, которые нужно готовить 20-25 минут.

Кукурузная каша относится к быстрым углеводам. Пользы в такой еде нет.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.