Раскол земной поверхности: раскрыта тайна образования материков

По мнению ученых, материки и континенты образовались вовсе не из-за движения литосферных плит (как считалось ранее). Проведенные исследования подтвердили абсолютно другую гипотезу.

Раскол земной коры и образование континентов стали следствием ударов гигантскими метеоритами.

Австралийские ученые подтвердили эту гипотезу с помощью исследований, опубликованных в Nature.

Считается, что метеоритных ударов было очень много, особенно на первом миллиарде лет Земли.

Команда ученых из Университета Кертина провела анализ состава изотопов кислорода в кристаллах циркона, взятых из горных пород кратона Пилбара в Западной Австралии. Они обнаружили доказательство того, что формировались и развивались вновь образованные континенты не под действием движения литосферных плит (как считалось ранее), а из-за многочисленных метеоритных ударов.

Исследования, проведенные специалистами, помогли обнаружить следы процесса плавления, который со временем распространился глубже в земную кору.

«Наша работа основывалась на изучении изотопов кислорода в кристаллах циркона. Мы обнаружили следы нисходящего процесса, который запустился на поверхности земли с оплавления горных пород и далее опустился в глубинные недра планеты. Этот геологический процесс отвечает эффекту от ударов огромных метеоритов», — заявил один из исследователей, Тим Джонсон.

Вначале земная кора плавилась, а потом сильнейшие удары раскололи кору и запустили гидротермальные изменения из-за взаимодействия с мировым океаном.

По мнению ученых, именно метеориты привели к плавлению мантии и формированию ядра. Исследователи подчеркнули, что полученные доказательства говорят об этом напрямую, совпадений быть не может.

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