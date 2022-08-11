Археологи нашли в Турции водопровод возрастом 2,5 тысяч лет

Раскопки на этом месте продолжались с 1954 года (после обнаружения города Дускилейон в 1952 году) до 1960 года, и были возобновлены в 1988 году.

В провинции Баликесир на западе Турции археологи обнаружили сеть водопроводных труб возрастом 2,5 тысячи лет.

«Толстые трубы из обожженной глины, которые мы нашли во время раскопок в древнем городе Даскилейон, относятся к IV веку до нашей эры», — сказала профессор Ирен Каан, руководитель раскопок и преподаватель кафедры археологии Университета Мугли.

Он сказал, что вода поступала в город по этим трубам после прохождения через небольшой бассейн. Вода поступала из источника, существовавшего в то время на берегу озера Маньяс, местонахождение которого до сих пор не установлено.

Трубы очень хорошо сохранились, чего нельзя сказать об известковом растворе, которым они были соединены.

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