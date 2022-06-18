Разнообразие животного мира в эпоху динозавров не связано с климатом — исследование

В рамках рецензируемого исследования, опубликованного в научном журнале Frontiers in Earth Science , исследовательская группа исследовала формацию Исчигуаласто на северо-западе Аргентины, богатую ископаемыми породами, датируемыми поздним триасовым периодом.

Изменения в разнообразии растений и животных во времена первых динозавров никоим образом не связаны с изменением климата, зарегистрированным в тот период, говорится в новом исследовании, опубликованном на этой неделе.

Исследование, проведенное исследователями из Университета Юты и исследователями из Национального совета по научным и техническим исследованиям США (CONICET), показало, что колебания численности и разнообразия видов между 231 и 226 миллионами лет назад лучше объясняются сохранением и отбором образцов известных данных, чем изменением климата.

Исследователи обнаружили явное изменение условий в середине скального образования: от более теплых и сухих до более влажных условий.

Однако каких-либо серьезных изменений в летописи окаменелостей обнаружить не удалось.

«Мы пришли к выводу, что различия в численности и разнообразии видов, зафиксированные по их первому и последнему появлению в летописи окаменелостей, лучше объясняются предвзятостью сохранения и выборки, чем изменениями климата», — заявил ведущий автор исследования, Адриана Манкузо из CONICET.

«Мы видим, что количество образцов, собранных из каждого интервала последовательности, а также химические и физические характеристики, которые позволяют в большей или меньшей степени сохранить останки животных и растений, были важными факторами», — пояснил Манкузо. «Эти два фактора, сбор и сохранение, оказывают большее влияние на увеличение или уменьшение численности и разнообразия, чем зарегистрированные изменения климата».

Группе удалось найти две группы рептилий, которые реагируют на климатические изменения. Это ринхозавры (растительноядные ранние архозавроморфы) и псевдозухианы (архозавры крокодиловой линии).

«Мы обнаружили, что обилие ринхозавров и исчезновение нескольких видов псевдозухий, по-видимому, совпадают со сдвигом климата», — сказал Рэндалл Ирмис из Университета Юты.

Наша редакция ранее сообщала об исключительных экзотических фактах о внутреннем ядре Земли. Новое исследование предполагает, что обнаружение ядра Земли колеблется, мягко покачиваясь и вращаясь из одного направления в другое в течение шестилетнего цикла.