Астрономы выяснили удивительный факт о внутреннем ядре Земли

Новое исследование предполагает, что внутреннее ядро ​​Земли колеблется, мягко покачиваясь и вращаясь из одного направления в другое в течение шестилетнего цикла.

В журнале Science Advances сообщается, что эта новая теория внутренней работы Земли противоречит предыдущим представлениям о том, что внутренний геологический слой планеты вращается вместе с остальной частью планеты, но только с несколько большей скоростью, чем поверхность.

Внутреннее ядро ​​Земли представляет собой раскаленный шар из плотного твердого железа, окруженный жидким внешним ядром, затем мантией и корой.

В 1990-х годах исследования показали, что внутренний угол Земли подвергается супервращению, при котором внутреннее ядро ​​вращается немного быстрее, чем остальная часть планеты. Эта теория была подкреплена работами по изучению волн, генерируемых подземными испытаниями ядерных бомб, проведенными СССР в период с 1971 по 1974 год на архипелаге Новая Земля.

В последнем исследовании ученые из Университета Южной Калифорнии (USC) использовали ту же методологию для изучения пары более ранних подземных атомных испытаний под островом Амчитка на архипелаге Аляски в 1969 и 1971 годах.

Удивительно, но результаты показали, что внутреннее ядро ​​медленно двигалось в другом направлении в период с 1969 по 1971 год, поворачиваясь по крайней мере на одну десятую градуса в год по сравнению с направлением, в котором оно двигалось между 1971 и 1974 годами.

«Исходя из наших выводов, мы можем видеть сдвиги поверхности Земли по сравнению с ее внутренним ядром, как люди утверждали в течение 20 лет. Однако наши последние наблюдения показывают, что внутреннее ядро ​​вращалось немного медленнее с 1969 по 1971 год, а затем двигалось в другом направлении с 1971 по 1974 год», — заявил Джон Э. Видейл, соавтор исследования и декан профессор наук о Земле в Колледже литературы, искусств и искусств USC Дорнсайф.

«Внутреннее ядро ​​не зафиксировано — оно движется у нас под ногами и, кажется, перемещается туда-сюда на пару километров каждые шесть лет», — добавил Видейл.

Внутреннее устройство нашей планеты также оказывает небольшое, но существенное влияние на продолжительность наших дней. Люди часто думают о земных днях как о постоянных, но они могут сильно варьироваться. Например, около 300 миллионов лет назад день на Земле длился около 21 часа.

Продолжительность суток определяется скоростью вращения планеты. На это может влиять ряд факторов, но считается, что это связано с изменениями в магнитном поле Земли, генерируемом в ядре Земли.

Новое исследование отмечает, что продолжительность дней росла и сокращалась, как и ожидали ученые, плюс-минус 0,2 секунды в течение шести лет, основываясь на изменениях во внутреннем ядре.

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