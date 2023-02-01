Разработчики роботизированного такси столкнулись с неожиданной проблемой

Если сотруднику сервиса не удается пообщаться с клиентом удаленно, он вызывает службу спасения на место инцидента.

Разработчики калифорнийского роботакси столкнулись с неожиданным багом в работе своей системы. В конце долгих поездок пассажиры такси засыпают, а разбудить их удается только спасателям.

Об этом пишет портал No Worries.

Отмечается, что чаще всего такая ситуация происходит во время поездки в Сан-Франциско — клиенты засыпают в автомобиле, не отвечая на голос системы. Будить их приходится спасателям. Впрочем, их вызов обходится в несколько раз дороже, чем стоимость услуги доставки.

После приезда в пункт назначения, роботы сообщает клиенту, что можно выходить, но человек не реагирует. Тогда, согласно инструкциям, система передает информацию в пункт поддержки о случившейся внештатной ситуации.

Если сотруднику сервиса не удается пообщаться с клиентом удаленно, он вызывает спасателей на место инцидента. Полиция и приезжающие по вызову пожарные будят пассажира стуком по стеклу или громким звуком. Очевидно, вызов службы спасения на такую ситуацию считается бессмысленным расходованием денежных и человеческих ресурсов.

Как сообщили разработчики роботакси, они уже работают над созданием механизмов, позволяющих будить пассажиров. Впрочем, у такого вида такси есть ограничение на громкость в салоне, которая не может быть выше определенного уровня.

Как сообщал Курсор, идея беспилотного такси не дает покоя многим компаниям по всему миру, но пока дальше всех продвинулась в этом вопросе американская Waymo. Компания получила разрешение от Калифорнийской комиссии по коммунальным предприятиям на запуск пассажирских перевозок в Сан-Франциско.

Однако если ранее в роботизированном такси все равно требовался водитель-оператор за рулем, который должен был брать на себя управление в экстренных ситуациях, то сейчас компании разрешили запускать автомобиль в рейс без водителя в салоне.

Правда, пока компания не может на этом зарабатывать — дело в том, что хотя разрешение на запуск действительно беспилотного такси «дочке» Alphabet предоставили, взимать плату за эти поездки компания не может.

Также Курсор информировал о том, что в американском штате Калифорния на территории базы в районе города Биг-Сур специалисты NASA протестировали воздушное такси.