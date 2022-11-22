В США беспилотным такси разрешили перевозить пассажиров, но при одном условии

Получить разрешение на коммерческие перевозки без водителя довольно трудно, поэтому сейчас создатели платформы роботакси доставляют пассажиров без пилота совершенно бесплатно.

Идея беспилотного такси не дает покоя многим компаниям по всему миру, но пока дальше всех продвинулась в этом вопросе американская Waymo, которая является дочерним предприятием Alphabet.

Об этом говорится в материале портала PixelInform.

Отмечается, что компания получила разрешение от Калифорнийской комиссии по коммунальным предприятиям на запуск пассажирских перевозок в Сан-Франциско.

Однако если ранее в роботизированном такси все равно требовался водитель-оператор за рулем, который должен был брать на себя управление в экстренных ситуациях, то сейчас компании разрешили запускать автомобиль в рейс без водителя в салоне.

«Сейчас на рынке есть сразу несколько компаний, запустивших свои беспилотные сервисы такси – в той же Калифорнии есть сервис от GM, который тоже имеет большие перспективы. Но пока никто из конкурентов не смог получить разрешение на поездки с пассажирами без человека за рулем — даже GM планирует получить это разрешение только в декабре», — пишет издание.

Правда, пока компания не может на этом зарабатывать — дело в том, что хотя разрешение на запуск действительно беспилотного такси «дочке» Alphabet предоставили, взимать плату за эти поездки компания не может.

«Да, звучит странно, но на самом деле получить разрешение на коммерческие перевозки без водителя довольно трудно, поэтому сейчас создатели платформы роботакси доставляют пассажиров без пилота совершенно бесплатно, собирая при этом данные и улучшая технологии для работы в плохую погоду», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в Китае выданы первые лицензии на беспилотные такси. Разрешения, выданные муниципалитетами Чунцина и Уханя, позволяют коммерческим роботам подбирать пассажиров без водителя.

Также Курсор информировал о том, что в американском штате Калифорния на территории базы в районе города Биг-Сур специалисты NASA протестировали воздушное такси.