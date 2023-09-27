Редкого осьминога Дамбо сняли на видео в Тихом океане

"Смотрите, как это любимое фанатами глубоководное существо изящно плавает".

Дистанционно управляемый аппарат снял на видео редкого осьминога Дамбо, который плавал в северной части Тихого океана.

Об этом сообщает Sky News.

Его зафиксировали ученые, занимающиеся исследованием морского национального памятника Папаханаумокуакеа. Там они изучают неизвестные регионы океана, пытаясь совершить новые открытия в биологии, геологии и археологии.

Осьминога, который похож на героя мультфильма студии Disney, заметили на глубине около 2665 м, примерно в 20 м от морского дна. Существо плавало с помощью плавников, которые напоминали уши.

"Смотрите, как это любимое фанатами глубоководное существо изящно плавает перед нашей камерой, напоминая нам о красоте этого особенного места", – поделились исследователи.

Отметим, что осьминоги Дамбо (Grimpoteuthis) являются самыми глубоководными из известных осьминогов. В среднем они живут от 3 до 5 лет.

У них отсутствует чернильный мешок, что их отличает от сородичей, а также они не могут менять цвет. Обычно эти животные обитают на глубине от 100 до пяти тысяч метров.

В среднем зрелые особи достигают в длину 20 см. Также известно о самом большом зарегистрированном представителе этого рода, длина которого составила приблизительно 180 см, а вес – 6 кг.

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