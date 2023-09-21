У побережья США взорвался кит – жуткое видео

Есть лишь один способ избежать этого явления.

У побережья штата Калифорния (США) лодочники сняли видео, когда мимо них проплывала туша горбатого кита, впоследствии взорвавшаяся.

Автором видео стала группа наблюдателей за крупными морскими животными. Люди заметили в Тихом океане крупное животное, напомнившее мертвого горбатого кита.

Когда они приблизились, то туша животного взорвалась и его внутренние органы вывалились на поверхность воды. Вскоре после этого кит начал медленно погружаться на дно.

Этот мощный взрыв является уникальным для китов, потому что внутри тела большинства разлагающихся животных весь накопленный газ не удерживается. После смерти животного бактерии внутри туши в процессе разложения производят метан.

Если происходят процесс выделения газа из тела, тогда он постепенно накапливается и впоследствии вырывается наружу. Единственный способ избежать взрыва – пробить кожу кита.

Отметим, что на видео присутствует кровь и внутренние органы животного. По этой причине мы не рекомендуем его смотреть несовершеннолетним, впечатлительным или беременным лицам.

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