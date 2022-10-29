Река под Антарктидой: ученые выяснили, что ускоряет таяние ледников

Длительное время исследователи не подозревали о масштабах катастрофы: система рек и озер, которые взаимосвязаны между собой, ускоряет таяние ледника снизу.

Исследователи около двух десятков лет назад начали подозревать существование под арктическим людом рек и даже озер.

Однако только сейчас они пробурили огромный ледовой щит и выяснили, что целая система подводных рек скрывается под Антарктидой и медленно разрушает ее изнутри, пишет New Atlas.

Ледник Антарктиды остается во многом загадкой из-за сложности изучения, но исследователи смогли составить схему глубоководных каналов и рек, соединяющих подводные озера Антарктиды

Профессор Мартин Зигерт из Имперского колледжа Лондона рассказал, что раньше ученые считали, что внутренние водоемы изолированы друг от друга.

В недавнем исследовании специалисты применили моделирование гидрологии ледникового покрова и аэрофотосъемку, а позже даже пробурили антарктический ледник, чтобы убедиться в существовании потока в глубине ледника. Новое исследование подтвердило, что под ледником скрыты целые системы связанных речных ответвлений.

Исследователи выяснили, что река длится 460 километров, затрагивая почти весь ледяной щит и в некоторых местах объединяет потоки с морем. Ученые считают, что система каналов под ледником может стать проблемой, поскольку еще больше способствует таянию, оказывая давление на ледяной щит изнутри.

Ранее Курсор писал, что самый северный остров на карте оказался совсем не островом.