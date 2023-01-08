Реставратор из Лондона разгадал тайну рисунков ледникового периода

К исследованию он привлек своих друзей и профессиональных ученых.

Исследователь-любитель из Лондона, работающий реставратором мебели, смог расшифровать значение отметок на рисунках, возраст которых становит 20 тысяч лет.

Об этом пишет BBC.

Древние люди оставили наскальные рисунки в пещерах на всей территории Европы, но археологи долгое время не могли понять, что значат точки и другие символы, указанные на этих рисунках. А реставратор Бен Бэкон смог их расшифровать.

Исследователь долгое время сидел в Британской библиотеке, сверяясь с изображениями разных рисунков, и собрав как можно больше данных, начал искать повторяющиеся узоры. К своему исследованию он привлек друзей, а также профессиональных ученых. Вместе они пришли к выводу, что отметки на рисунках представляли собой лунные циклы и периоды спаривания животных.

Результаты исследования означают, что охотники-собиратели ледникового периода могли быть первыми, кто использовал системный календарь.

«Курсор» писал ранее, что регион, окружающий немецкий город Шенинген, уже давно очень интересует археологов. В 1990-х годах ученые нашли там множество древних артефактов из соседней открытой шахты, включая древнейшее деревянное оружие, которое когда-либо обнаруживали — копья, сделанные примерно 300 тыс. лет назад.

Еще мы писали, что ученые провели исследования и установили новые интересные аспекты жизни людей и неандертальцев. Они могли сосуществовать на территории Европы вместе до 3 тысяч лет.