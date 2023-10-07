С какого возраста детям можно разрешать пользоваться смартфоном

Смартфоны стали особенно важным гаджетом как для взрослых, так и для детей, потому что обеспечивают множество функций.

Смартфоны имеют значительное влияние на детей. С одной стороны, они могут быть полезными инструментами для обучения и развития, но с другой стороны - чрезмерное использование гаджетов может привести к зависимости от экранов, снижению активности и социальной изоляции.

Доктор Евгений Комаров на своем YouTube рассказал, с какого возраста детям можно разрешать пользоваться смартфонами.

По его словам, вместо того чтобы объяснять малышам, как устроен мир, некоторые родители начинают давать смартфоны детям уже в четыре года, лишь бы ребенок был чем-то занят и не мешал. Но такой подход неправильный и может иметь серьезные последствия в будущем.

Американские эксперты по интернет-безопасности, опрошенные The New York Times, рекомендуют начинать регулярное и постоянное использование смартфонов детьми не ранее 12-14 лет.

Но даже в этом возрасте должны быть определенные ограничения. Например, подросток не должен проводить за экраном смартфона не более двух часов. Также гаджеты следует откладывать в сторону за полтора - два часа до сна.

"Курсор" писал ранее, что с помощью смартфона мы выполняем множество функций, поэтому важно, чтобы устройство хорошо работало и не начало "тупить" в самый неподходящий момент. Эксперты поделились лайфхаком, который поможет ускорить работу вашего Android-смартфона.