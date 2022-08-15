Самая опасная привычка за столом, которая сокращает жизнь

Ученые-кардиологи доказали, что некоторые привычки и пищевые предпочтения не лучшим образом влияют на продолжительность жизни человека.

Качество и длительность жизни напрямую зависят от образа жизни и рациона питания человек. Но также на продолжительность жизни влияют пищевые привычки.

Исследование, опубликованное в Европейском обществе кардиологов, подтверждает, что люди, имеющие привычку добавлять соль к пище, имеют повышенные шансы преждевременно умереть.

В исследовании анализировались данные более 501 тысячи человек в период с 2006 по 2010 год. В анкете по каждому пациенту фиксировалось, добавляет ли он соль в блюда. Также в анкете фиксировались возраст, пол, раса, вредные привычки, лишний вес.

Проанализированные данные подтвердили гипотезу ученых, что любители досолить пищу рискуют умереть преждевременно на 28% чаще тех, кто никогда или редко добавлял соль.

Врачи отметили, что участники наблюдений, часто или всегда добавлявшие соль, имели низкую продолжительность жизни. Для возраста 50 лет у женщин ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 18 месяцев, а у мужчин — на 27 месяцев.

Выводы также показали, что риски преждевременной смерти снижались, если человек потреблял много овощей и фруктов. Ученые объяснили эту закономерность тем, что в овощах и фруктах в достаточных количествах содержится калий, имеющий свойство защищать от преждевременной смерти.

«Курсор» писал, что назван овощ, снижающий уровень сахара в крови и защищающий от рака.

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