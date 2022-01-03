Самому старому человеку в мире исполнилось 119 лет

Японка отметила 119-летие и на данное время является самым старым человеком в мире.

Кейн Танака, дважды пережившая рак, две глобальные пандемии, любит газированные напитки является самым старым человеком на земле.

В 2021 году Танака была удостоена чести нести олимпийский факел в Японии в мае этого года.

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