Самому старому человеку в мире исполнилось 119 лет

Кейн Танака, дважды пережившая рак, две глобальные пандемии, любит газированные напитки является самым старым человеком на земле.
В 2021 году Танака была удостоена чести нести олимпийский факел в Японии в мае этого года.
Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что Япония до конца текущего десятилетия планирует высадить на Луну своих граждан.
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