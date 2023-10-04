В Институте экономики и мира составили рейтинг самых безопасных стран мира.
Об этом сообщает Vision of Humanity.
При составлении рейтинга учитывали такую статистику, как количество убийств и заключенных, терроризм, военная мощь и международные конфликты.
Топ-20 безопасных стран:
Израиль оказался на 143-м месте.
Также составлен наиболее низкий рейтинг безопасности получился следующим:
Также «Курсор» сообщал, что Израиль вошел в топ-50 лучших стран мира.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!