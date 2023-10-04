В конце списка оказались россия, Афганистан и ряд других стран.

В Институте экономики и мира составили рейтинг самых безопасных стран мира.

Об этом сообщает Vision of Humanity.

При составлении рейтинга учитывали такую статистику, как количество убийств и заключенных, терроризм, военная мощь и международные конфликты.

Топ-20 безопасных стран:

Исландия Дания Ирландия Новая Зеландия Австрия Сингапур Португалия Словения Япония Швейцария Канада Чехия Финляндия Хорватия Германия Нидерланды Бутан Венгрия Малайзия Бельгия

Израиль оказался на 143-м месте.

Также составлен наиболее низкий рейтинг безопасности получился следующим:

*россия – 158;

Демократическая Республика Конго – 159;

Южный Судан – 160;

Сирия – 161;

Йемен – 162;

Афганистан – 163.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль вошел в топ-50 лучших стран мира.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!