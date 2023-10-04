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Самые безопасные страны мира – на каком месте Израиль

15:50, Сегодня
Интересные факты, Новости Израиля
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Фото: Pixabay
В конце списка оказались россия, Афганистан и ряд других стран.

В Институте экономики и мира составили рейтинг самых безопасных стран мира.

Об этом сообщает Vision of Humanity.

При составлении рейтинга учитывали такую статистику, как количество убийств и заключенных, терроризм, военная мощь и международные конфликты.

Топ-20 безопасных стран:

  1. Исландия
  2. Дания
  3. Ирландия
  4. Новая Зеландия
  5. Австрия
  6. Сингапур
  7. Португалия
  8. Словения
  9. Япония
  10. Швейцария
  11. Канада
  12. Чехия
  13. Финляндия
  14. Хорватия
  15. Германия
  16. Нидерланды
  17. Бутан
  18. Венгрия
  19. Малайзия
  20. Бельгия

Израиль оказался на 143-м месте.

Также составлен наиболее низкий рейтинг безопасности получился следующим:

  • *россия – 158;
  • Демократическая Республика Конго – 159;
  • Южный Судан – 160;
  • Сирия – 161;
  • Йемен – 162;
  • Афганистан – 163.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль вошел в топ-50 лучших стран мира.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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