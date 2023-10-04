Самые опасные продукты, которые повышают риск возникновения рака

Риск развития рака зависит от множества факторов. но. в основном, решающую роль играет образ жизни человека. Особенно важно то, как мы питаемся. Ученые утверждают, что риск существенно повышают продукты с содержанием канцерогенов. А они могут быть во многих обычных продуктах.
Об этом пишет Eatthis.
Доктор Дебора Ли объяснила, что основным фактором, способствующим развитию рака после употребления определенных продуктов, является окислительный процесс. Ежедневно наш организм производит свободные радикалы как результат клеточных процессов, и эти электронно заряженные частицы могут повредить ДНК. С возрастом это приводит к повреждению клеток и дегенерации тканей, а стресс может способствовать росту раковых клеток.
Некоторые продукты, такие как продукты длительного хранения, содержат множество ингредиентов, которые относятся к ультра-переработке. Они могут содержать гидрогенизированные масла, нарушающие баланс жирных кислот, и приводящие к воспалению, что может увеличить риск развития рака.
Готовые обеды в коробках, лапша быстрого приготовления и супы быстрого приготовления также могут содержать химические ингредиенты, которые негативно воздействуют на организм и вызывают воспаление.
Кроме того, продукты, содержащие бромат калия, такие как магазинный хлеб и булочки для завтрака, могут вызвать расстройство нервной системы.
Красное мясо и продукты, обработанные фритюром или грилем, также могут быть связаны с увеличенным риском развития рака.
Таким образом, важно быть более внимательными к составу продуктов, которые мы употребляем, и выбирать более здоровые варианты, чтобы снизить риск развития рака.
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