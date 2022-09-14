В США рыбак встретил огромное животное, которое он перепутал с подлодкой

Сперва любитель рыбалки подумал, что перед ним подводная лодка, но оказалось, что это огромный хищник. Осознание этого факта привело Илана в ужас, но он все равно снял на свою камеру акулу. По его словам, она была почти такой же длины и ширины, как и его рыболовный каюк.

Об этом сообщает HuffPost.

«Когда она спокойно кружила возле меня, я понял, что ничего не могу с этим поделать, и просто расслабился и наслаждался плаванием», – поделился Туссие.

По слова американца, если бы он попробовал уплыть, то морской хищник заинтересовался бы быстрым движением и мог бы атаковать лодку. Вместо этого акула просто уплыла.

«Это оказалось одним из самых захватывающих событий в моей жизни», – добавил рыбак.

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Известно, что у берегов штата Калифорния часто плавают белые акулы, особенно в период теплых месяцев. В последнее время эти хищники стали чаще атаковать людей, а потому отдыхающих призывают быть осторожными.

Белые акулы, одни из крупнейших хищных рыб, встречаются в поверхностных прибрежных и открытых водах всех океанов Земли (кроме Северного Ледовитого). Сейчас они находятся на грани исчезновения. Массовая культура преподносит этих существ как свирепых людоедов, но на самом деле люди не являются предпочтительной добычей этого вида. Одновременно именно белая акула является самым опасным для человека видом акул.

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