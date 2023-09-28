Исследователи установили, что секс способен продлить жизнь, а также принести общую пользу здоровью.

Международная группа ученых провела исследование в США, Канаде, Великобритании, Италии и Австрии, собрав более 15 тысяч участников в возрасте от 20 до 59 лет.

Об этом пишет "Plus One".

Участники анкетирования рассказали о своей сексуальной активности за последние 12 месяцев. Большинство из них отметили, что занимались сексом примерно 50 раз в год. Интересно, что 14% респондентов утверждали, что секс был частью их жизни более 100 раз. Значительно, что исследование проводилось впервые еще в 2005 году.

После 15 лет исследователи вновь обратились к участникам. Удивительным образом оказалось, что среди регулярных сексуальных партнеров наблюдалось снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Таким образом, было обнаружено, что для поддержания здоровья особенно полезен регулярный секс, осуществляемый хотя бы раз в неделю.

Ученые объяснили этот феномен тем, что секс может быть рассмотрен как физическая активность, сходная с упражнениями. К тому же, во время полового акта организм выделяет эндорфины, которые способствуют улучшению настроения и общего благополучия.

Помимо этого, исследователи предположили, что ухудшение сексуальной активности может быть связано с возникновением ранних признаков различных заболеваний.

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