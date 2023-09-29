Шеф-повар самой популярной в мире сети фаст-фудов рассказал про секретные ингредиенты соуса Биг-Мака

Бывший главный повар сети ресторанов быстрого питания McDonald’s Майк Харач поделился секретом фирменного соуса для "Биг-Мака". Этот соус используют только в этом блюде и не подают в других бургерах или к блюдам из фритюра.

Об этом он рассказал в своем TikTok.

Бургер "Биг-Мак" состоит из двух сочных говяжьих котлет и трех пышных булочек с кунжутом. Туда также добавляются сыр, нарезанный лук, свежий салат, маринованные огурцы и, конечно, тот самый соус.

Харач рассказал, что, несмотря на характерный розовый цвет, в составе острого соуса на самом деле нет кетчупа. Вместо этого соус на основе майонеза приобретает свою неповторимую пикантность благодаря сочетанию дюссельдорфской горчицы и винного уксуса. А его оранжевый оттенок достигается благодаря добавлению небольшого количества паприки, которая придает соусу не только цвет, но и характерный вкус.

За исключением горчицы, уксуса и паприки, остальные ингредиенты легко угадать профессиональным кулинарам. Так, по его словам, соус для "Биг-Мака" создается на основе смеси майонеза, сладко-кислых маринованных огурцов, лукового порошка, сушеного чеснока и белого перца. По словам Майка, их следует тщательно перемешать и оставить минимум на 30 минут, чтобы получить ту самую подлинную версию, которую подают в ресторанах McDonald's.

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