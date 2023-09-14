Сколько людей жило на Земле за всю историю – впечатляющее видео

Эксперты развенчали популярный миф.

Ученые в рамках нового исследования установили общее количество человек, родившееся на Земле за все время ее существования.

Об этом сообщает IFLScience.

Существует мнение, что количество людей, которые сейчас живут на планете, перевешивает количество уже умерших людей. Однако действительно ли это так?

Венди Болдуин из Справочного бюро народонаселения (PRB) утверждает, что, согласно имеющимся данным и оценкам, ситуация обратная. Уход из Африки первых современных людей произошел приблизительно 60 тысяч лет назад. Это является довольно значительным сроком, в течение которого приходиться полагаться только на оценки специалистов.

Научные данные показывают, что 10-12 лет является средней продолжительностью жизни во Франции железного века (с 800 г. до н. э. примерно до 100 г. н. э.). При таких условиях уровень рождаемости должен был быть на уровне приблизительно 80 живорождений на 1000 человек лишь для обеспечения выживаемости вида.

Для лучшего понимания этого вопроса, ученые отметили, что высокие уровни рождаемости в данный момент истории составляют от 35 до 45 живорождений на 1000 населения. Подобную статистику фиксируют лишь в ряде стран Африки к югу от Сахары.

Эксперты из Справочного бюро народонаселения воспользовались оценками численности населения на различных этапах истории и доисторических времен, а после предполагаемым уровнем рождаемости. Это не предельно точный метод, но он позволил рассчитать приблизительную оценку числа рождений.

Оказалось, что с 190 000 года до нашей эры родилось примерно 117 миллиардов человек, что существенно превышает численность сегодняшнего человечества.

Ученые добавили, что эта оценка в действительности немного занижена. Это обусловлено тем, что предположения о постоянном, а не сильно колеблющемся росте населения в более ранние периоды, могут приводить к недооценке средней численности населения в те времена.

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