Сколько человек сейчас живет в Израиле и какая часть населения довольна своей жизнью – ЦСБ

Процент евреев с каждым годом падает.

Центральное статистическое бюро (ЦСБ) опубликовало данные на Рош ха-Шана касательно того, сколько человек сейчас живет в Израиле.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Сейчаас – Новости".

Оказалось, что население страны приближается к 10 млн – сейчас 9,8 млн жителей. Среди них:

Евреи – 7,181 млн (73%), процент евреев с каждым годом падает.

Арабы – 2,065 млн (21%).

Остальные народы – 549 тысяч (6%).

За последний год в нашу страну прибыло 66 тысяч новых репатриантов.

Согласно опросам, 90,2% израильтян довольны своей жизнью, 88% – довольны условиями проживания, 63% – своим материальным положением, 59,5% – уровнем чистоты вокруг, 35% – общественным транспортом. 13% израильтян полагают, что они бедные, а среди евреев бедными себя считают 7,6%.

Ранее данные Центрального статистического бюро показали, что в данный момент ультраортодоксальное население Израиля составляет около 1,25 миллиона человек. Они распределяются по течениям:

«литваки» (отдельное религиозно-конфессиональное течение в иудаизме) – 34.4% (приблизительно 430 тыс человек)

сефарды – 32.8% (приблизительно 410 тысяч человек)

хасиды – 28,8% (приблизительно 360 тысяч человек)

хасиды ХАБАДа – 4% (приблизительно 50 тысяч человек)

Согласно прогнозам, к 2040 году количество ультраортодоксов удвоится.

Кроме этого, недавно в ЦСБ детально раскрыли уровень удовлетворенности своей жизнью среди населения Израиля. Так, помимо озвученных выше цифр, упомянем о том, что приблизительно 1/3 израильтян не нравится баланс между временем, которое они уделяют рабочим вопросам, и временем, которое они уделяют родным и другим сферам своей жизни;

Кроме этого, около 40% работающих граждан часто сталкиваются со стрессом или психологическим давлениям в ходе рабочего процесса. Подробнее об этом читайте здесь.