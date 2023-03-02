Слепой на один глаз показал, каким видят мир люди с разными заболеваниями глаз

Оказалось, что лишь небольшой процент слепых людей не видит вообще ничего.

TikTok-блогер, который слеп на один глаз и работает инструктором по ориентации в пространстве, показал жизнь глазами человека с его проблемами со здоровьем.

Майк Маллиган хотел показать, что не все формы слепоты являются одинаковыми. На самом деле человек видит мир совершенно по-разному в зависимости от того, какая у него болезнь.

«Большое заблуждение о слепоте заключается в том, что все слепые видят кромешную тьму. Но в действительности все выглядит примерно так, как показано в этих примерах», – сказал он.

Он продемонстрировал это с помощью нескольких пар очков. Первыми он взял пару очков для глаукомы – болезнь, влияющая на периферическое зрение. После этого он показал жизнь человека с катарактой, делающей зрение нечетким.

Напоследок блогер показал очки, которые имитируют макулярную дегенерацию, обычно поражающую центральное зрение, а также зрение людей с ЦМВ-ретинитом (цитомегаловирус), вызывающим большое количество «мушек» в глазах, и диабетической ретинопатией, которая оставляет людей с темными плавающими пятнами или полосами в зрении.

«Лишь небольшой процент слепых людей не видит вообще ничего… у многих сохраняется некоторое остаточное зрение… и опыт каждого уникален и сильно варьируется», – добавил он.

Также «Курсор» сообщал, что в США нашли живым гигантское доисторическое существо, считавшееся вымершим.