Как в Парке Юрского периода: в США нашли живым гигантское доисторическое существо, считавшееся вымершим

В штате Арканзас (США) заметили гигантскую кружевницу (Polystoechotes punctata) – огромное насекомое времен динозавров, которое считали вымершим.

Об этом сообщает Ancient Origins.

Существо заметили, когда оно цеплялось за стену супермаркета Walmar, что шокировало исследователей. Этот вид жил во времена динозавров, но считалось, что он вымер и больше не встречается на территориях Северной Америки.

Однако это открытие позволяет предположить, что в отдаленных частях гор Озарк могут существовать целые популяции, спрятанные в ущельях.

Насекомое было найдено директором директор лаборатории идентификации насекомых Пенсильванского университета Майклом Скварлом.

«Я хорошо это помню, потому что я зашел в Walmart за молоком и увидел это огромное насекомое на стене здания. Я подумал, что оно интересно с виду, поэтому взял его в руку и сделал остальные покупки. Потом я вернулся домой, определил вид и быстро забыл о насекомом почти на десять лет», – поделился он.

Эксперт ошибочно решил, что это животное принадлежит к муравьиным львам — совсем другой вид насекомых, имеющих определенные общие черты с гигантской кружевницей. Однако во время пандемии он проводил онлайн-занятие, во время которого заметил, что ид определен неправильно.

#InsectOfTheDay no.316. Because Neuroptera are rather lovely, here’s another one. Polystoechotes punctata, giant ithonid lacewing of North and Central America. Apparently it used to be in Eastern NA but now only in the West. pic.twitter.com/ZDfouF651R

— Gavin Broad (@BroadGavin) November 12, 2019