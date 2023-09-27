"Это был эмоциональный момент, когда слоненок стоял в замешательстве, размышляя, стоит ли ему бежать".

В Южной Африке люди стали свидетелями удивительной сцены из дикой природы – слониха оставила своего детеныша, который привлек внимание сразу нескольких львов.

Об этом сообщает UPI.

Это произошло во время недавнего сафари в национальном парке Крюгера.

"Ощущение незнания того, что может быть за углом, было захватывающим. Как только у меня возникла эта мысль, мы встретили льва-самца, случайно переходившего дорогу. Он пошел пешком до небольшой лужи. К нашему удивлению, из ниоткуда появились еще два льва и присоединились к нему — молодой самец и самка. Казалось, они наслаждались мирным моментом сосуществования. Однако спокойствие было недолгим", – поделился 55-летний фельдшер-пожарный из Вирджинии Брент Шнупп.

Внимание туристов взрослая слониха, вышедшая из зарослей. Она с большой поспешностью переходила дорогу, случайно оставив своего уязвимого детеныша.

Львы почувствовали возможность и вышла на дорогу. Молодой лев-самец начал погоню за беззащитным слоненком, пока остальные стояли поблизости.

"Это был эмоциональный момент, когда слоненок стоял в замешательстве, размышляя, стоит ли ему бежать или противостоять львам. Львы пытались несколько раз, но слоненок каждый раз поворачивался к ним лицом. Малыш проявил недюжинное мужество и отвагу", – поделился участник сафари.

Хищникам, несмотря на численное преимущество и, не удалось схватить слоненка.

Также "Курсор" сообщал, что крокодилы спасли собаку от нападения дикой стаи.