Снежных обезьян, ловящих рыбу, впервые сняли на камеру

Ученым удалось заснять 14 сцен ловли рыбы, которой занимались снежные обезьяны. Это произошло впервые в истории.

Об этом сообщает Ecology&Evolution.

Примерно год назад вышла научная статья, в которой выдвигалось предположение о том, что японские макаки в районе Японских Альп (Камикоти) занимаются зимней ловлей рыбой. На это указывала лишь косвенная информация ‒ результаты метогеномного анализа фекалий снежных обезьян показали, что в них содержатся следы ДНК коричневой форели.

На основании этого эксперты сделали предположение, что макаки питаются зимой, среди всего прочего, рыбой. Однако это было недостаточным фактором, указывающим на выработку такого навыка у обезьян. Дело в том, что эти животные могли просто доедать остатки продуктов, которые оставили после себя альпинисты.

Тем не менее эта гипотеза завлекла умы многих энтузиастов по всему миру, в том числе двух операторов, которые воочию решили проверить это предположение ученых. По итогу им удалось сделать фото, на которых видно, что макаки и впрямь употребляют рыбу.

