Снежных обезьян, ловящих рыбу, впервые сняли на камеру

Ученым удалось заснять 14 сцен ловли рыбы, которой занимались снежные обезьяны. Это произошло впервые в истории.

Об этом сообщает Ecology&Evolution.

Примерно год назад вышла научная статья, в которой выдвигалось предположение о том, что японские макаки в районе Японских Альп (Камикоти) занимаются зимней ловлей рыбой. На это указывала лишь косвенная информация ‒ результаты метогеномного анализа фекалий снежных обезьян показали, что в них содержатся следы ДНК коричневой форели.

На основании этого эксперты сделали предположение, что макаки питаются зимой, среди всего прочего, рыбой. Однако это было недостаточным фактором, указывающим на выработку такого навыка у обезьян. Дело в том, что эти животные могли просто доедать остатки продуктов, которые оставили после себя альпинисты.

Тем не менее эта гипотеза завлекла умы многих энтузиастов по всему миру, в том числе двух операторов, которые воочию решили проверить это предположение ученых. По итогу им удалось сделать фото, на которых видно, что макаки и впрямь употребляют рыбу.

The World’s First Ever Filming of Snow Monkeys Fishing: Publication of an Image Analyses Paper on Their Fishing Behavior https://t.co/2NQsgPiBmP #behindthepaper — Shinshu University (@ShinshuUni) December 2, 2022

Вскоре вышла новая научная статья о рационе снежных обезьян, но исследователи по-прежнему не имели доказательств того, что эти животные сами ловят рыбу. К счастью, многочисленные съемки и исследования, длившиеся с января по март 2022 года, позволили доказать существование рыбалки снежных обезьян.

Исследователи получили первую видеосъемку, подтверждающую, что макаки на самом деле освоили навык рыбной ловли, чтобы пережить зиму. Всего удалось заснять 14 сцен рыбной ловли.

По мнению ученых, развитие навыка рыбной ловли происходило постепенно. Возможно, сперва макаки употребляли водных травоядных, затем насекомых, а уже после пойманную рыбу.

«Курсор» сообщал, что на видео попала самая темная рысь на Земле.