Впервые в истории: на видео попала самая темная рысь на Земле

Редкий окрас имеет как преимущества, так и недостатки.

Биолог дикой природы и профессор Университета Альберты Томас Юнг встретил возле города Уайтхорс в Юконе уникальную черношерстую канадскую рысь.

Об этом сообщает Gizmodo.

Зачастую канадские рыски характеризуются серебристым или сероватым окрасом в зимний период, а в летний – красновато-коричневым. Однако, черношерстая канадская рысь – огромная редкость, а потому снятое Юнгом 30-секундное видео является уникальным.

Исследователь встретил животное в сельской местности. Судя по снятому ролику, животное чувствовало себя комфортно возле людей, но со временем решило убежать, возможно, из-за лая местных собак.

Биолог поделился видео со своими коллегами, и они подтвердили, что на видео попал редкий вид канадской рыси черного окраса (Lynx canadensis). Следует отметить, что эта рысь не полностью черная – вдоль верхней части шерсти заметны беловатые волоски.

Этот уникальный окрас шерсти называется меланизмом. До сих пор не установлено, позитивно или негативно он влияет на жизнь этого животного в дикой природе. Профессор предполагает, что из-за черного цвета этим диким кошкам значительно сложнее, чем их сородичам.

Это связано с тем, что канадские рыси в основном охотятся на зайцев-снегоступов. В летний период это имеет свои преимущества, потому что зайцы обитают в выгоревших лесах, где благодаря черному окрасу хищник становится менее заметным. Однако, когда наступает зима и землю покрывает глубокий снег, Lynx canadensis становится тяжелее охотиться.

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