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Собаку с шестью лапами нашли на парковке – фото и видео

21:13, Сегодня
Интересные факты
лапа собаки фото
Фото: Peter Laing / Unsplash
Животное, которое только недавно родилось, оставили одним в тот день, когда на улице шел дождь.

В Великобритании посреди парковки обнаружили 11-недельную самку спаниэля, у которой шесть лап.

Об этом сообщает ВВС.

Уникальное животное нашли в Пембрукшире. 4-лапую доставили в службу спасения Гринакрес в Хаверфордвесте и осмотрели сотрудники местного ветеринарного центра Фентон.

Собаку назвали Ариэль в честь диснеевской "Русалочки", потому что она имеет сросшиеся конечности. По словам менеджера и основателя заведения Майки Лоулора, когда щенка привезли в центр, то он был очень напуганным и робким.

"Она провела ту первую ночь дома со мной, и она была почти полностью закрыта из-за того, через что ей пришлось пройти", – поделился он.

Лоулор полагает, что 11-недельное животное не было одним в течение длительного времени – в день, когда его нашли, шел дождь, но шерсть собаки была сухой. Также она не была голодной.



Рентген показал, что дополнительные задние лапы собаки соединены на правой стороне хвоста щенка. Ветеринар описал их как "по сути одну бедренную кость", которая разделилась на две голени в колене.

Нефункционирующие дополнительные лапы таза привели к потере "нормальной" правой задней лапой адекватного мышечного тонуса, что может стать причиной ее удаления. Также у Ариэль обнаружили дополнительную вульву. Однако ее внутренние органы функционируют нормально.

Собаке намерены дать около месяца, чтобы она преодолела эти испытания и приспособилась к жизни в приемной семье. В этот период за питомцем будут наблюдать.

"Мы понятия не имеем, почему она родилась с дефектом. Никогда не видел этого раньше", – добавил ветеринар.

Также "Курсор" сообщал, что как собака влияет на здоровье хозяина.

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