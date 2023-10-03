Ученые рассказали, как собака влияет на здоровье хозяина

Неоднозначность ситуации связана с тем, что человек может завести животное, которое ему не подходит.

Владельцы собак реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеют меньший риск заболеть диабетом и подвергаться депрессии.

Об этом говорится в материале CNN.

Журналисты проанализировали, как наличие собаки дома может влиять на физическое и психическое здоровье человека, и выявили ряд преимуществ.

Исследование среди почти 4 млн человек в США, Канаде, Скандинавии, Новой Зеландии, Австралии и Соединенном Королевстве, проведенное в 2019 году, показало, что владение собаками связано с сокращением на 24% риска преждевременной смерти по какой-либо причине.

"Если человек уже перенес сердечный приступ или инсульт, завести собаку было еще выгоднее. У них на 31% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний", - говорится в материале.

Кроме того, американская кардиологическая ассоциация указывает на снижение риска развития диабета среди преимуществ владения собакой. Регулярные прогулки с питомцами могут привести и к потере веса.

"Высшая выживаемость, меньшее количество сердечных приступов, меньше одиночества, лучшее кровяное давление, лучшее психологическое благополучие, более низкие уровни депрессии и стресса, меньшее количество посещений врача, повышение самооценки, лучший сон и большая физическая активность", - назвал преимущества психолог, профессор Университета Западной Каролины Гарольд Герцог.

Однако есть и исследования, показывающие, что владельцы домашних животных более подвержены одиночеству, депрессии и паническим атакам, с большей вероятностью страдают от астмы, ожирения, высокого кровяного давления, язвы желудка, мигрени и употребляют больше лекарств.

Неоднозначность ситуации связана с тем, что человек может завести животное, которое ему не подходит. Тогда могут быть отрицательные последствия для физического и психического здоровья.

Но если у человека и питомца полный симбиоз, тогда собака или другое животное будет оказывать только положительное влияние, эмоциональную поддержку, особенно во время стресса.

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