Сотни редких акул в полнолуние собираются в одной точке океана – ученые рассказали, с чем это связано

Не самое лучшее место для ночного плавания.

Ученые в рамках нового исследования установили, что сотни больших акул-молот (Sphyrna mokarran) собираются в полнолуние в одной точке океана.

Об этом сообщает IFLScience.

Эксперты изучали этих самых редких и находящихся под угрозой исчезновения акул в мире, а именно их поведение в центральной части Тихого океана. Они делали снимки и измеряли акул-молотов в двух регионах Французской Полинезии: атоллах Рапнгироа и Тикехау.

Летом 2020 и 2021 годов тут замечали огромное количество редких акул-молотов, которых очень редко можно встретить в другом время. Преимущественно членами этих больших групп были взрослые самки, словно собиравшиеся на "шабаш" в океане в полнолуние.

Несколько ранее специалисты установили, что глазчатых орлиных скатов (Aetobatus ocellatus) привлекает полная Луна. И именно эти животное – излюбленная закуска акул-молотов.

Отмечается, что эти хищники мигрируют одновременно с наличием пищи. Их многочисленное скопление в этих местах океана фиксируют не первый год подряд. Вероятно, эти перемещения обусловлены фактором кормления.

У исследователей есть предположение, что хищники используют миграцию глазчатых скатов (Aetobatus ocellatus). Именно поэтому они каждый год собираются в одном и том же месте, чтобы провести охоту.

Тем не менее ученые призывают к осторожной интерпретации этой связи между "шабашем" акул-молотов и глазчатых скатов-орляков. Есть версия, что морские обитатели также себя могут вести из-за неких экологических или биотических факторов, которые провоцируют увеличение численности обоих видов в этой точке океана.

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