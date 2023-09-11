Названо животное, которое живет меньше всего

Краткий миг для человека является для этого существа целой жизнью.

Ученые рассказали о поденке – древнем отряде крылатых насекомых, представители которого живут на Земле меньше всего, всего лишь от 5 минут до одного дня.

Об этом сообщает Live Science.

Люк Якобус из Университета штата Индиана утверждает, что это существо появляется из яйца и живет как личинка два года. Однако в этот период оно не является настоящим насекомым.

Крылья у поденки образуются на последних стадиях развития, известные как субимаго и имаго. Это животное получает возможность размножиться на последней стадии, на которой взрослые особи живут от 5 минут до 1 суток.

Эти насекомые не имеют функционирующих ртов и пищеварительную систему. Их жизнь обеспечивают ресурсы, накопленные в стадии личинки.

Так как у них отсутствует пищеварительная система, самки поденок могут иметь внутри огромное количество яиц. Порой из находят с 10 тысячами яиц внутри тела.

Поденками питаются другие существа, а потому, также учитывая их чересчур короткую жизнь, они вынуждены размножаться огромными темпами. Это нужно, чтобы многие будущие насекомые могли дожить до стадии, когда они станут полноценными взрослыми особями.

Любопытно, что это "рабочая" стратегия, ведь поденки существуют уже около 350 млн лет. Вероятно, эволюция повлияла на формирование более продолжительной жизнь у личинок в связи с их большей выживаемостью.

Иначе говоря, когда эти существа являются личинками, тогда происходят длительные процессы накопления питательных веществ. Все, что требуется от взрослых насекомых – непродолжительные полеты, размножение и откладывание яиц. На этом и заканчивается взрослая жизнь поденок.

Вероятно, наименьшая продолжительность жизни среди всех видов поденок у вида Dolania americana. Взрослый самец живут всего 1 час, а самка – 5 минут. За это время они успевают размножиться и отложить яйца.

Говоря о позвоночных, самая коротка жизнь присуща рыбам вида Eviota sigillata – она составляет около 2 месяцев.

Также "Курсор" сообщал, какой вид животных из-за потепления может быть стерт с лица Земли.