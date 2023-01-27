Специалисты рассказали, какой продукт поможет быстрее сжигать жир в «проблемных» зонах

Висцеральный жир является предвестником серьезных проблем со здоровьем, поэтому его следует оперативно уничтожать, говорят врачи. Иначе возрастет риск столкнуться с болезнями сердца или диабетом. Висцеральный жир располагается в животе — он не только добавляет объема вашей талии, но и ухудшает работу органов.

Об этом пишет Express.

Исследования доказывают, что уменьшить висцеральный жир может определенная пища. Эксперты рекомендуют включить в рацион фасоль. Она содержит в составе много железа и антиоксидантов. Не лишними для организма будут белок, клетчатка и низкая калорийность, которая порадует фигуру. Исследование показало, что фасоль эффективно борется с жиром на животе в считанные дни.

Ученые изучали влияние бобового продукта на примере грызунов, органы которых были покрыты висцеральным жиром. Мыши прошли три этапа экспериментов и соблюдали бобовую диету. Они продолжались 25, 26 и 29 дней соответственно. За этот период грызуны потеряли значительную часть висцерального жира и веса.

Специалисты уверяют, что обычная фасоль может уменьшить риски ожирения и хронических заболеваний у людей с избыточным весом. И потенциально уменьшить риск увеличения веса во взрослом возрасте путем угнетения накопления липидов, жиров в областях висцерального жира.

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