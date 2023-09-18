Специалисты рассказали о самой простой, но эффективной диете - принцип стакана

Это диета подходит абсолютно всем, ее легко придерживаться, а первые результаты видны уже через несколько дней.

Для тех, кто пытается сбросить вес, но не приемлет жестких ограничений и не хочет заниматься подсчетом калорий, эксперты разработали очень простую диету. Она основана на принципе одного стакана. И у этой диеты уже есть тысячи поклонников во всем мире, которые уверяют, что такой тип питания помог им быстро и без мучения привести фигуру в норму.

Об этом пишет 7 Med News.

По мнению специалистов, основная причина того, что человек набирает лишний вес – это переедание. Люди склонны употреблять намного больше калорий, чем необходимо организму. А весь излишек, как известно, оседает на боках в виде жира.

Сама диета очень проста - за один прием пищи человек должен съедать ровно столько, сколько поместиться в один стакан. При этом питаться можно до пяти в день. В разные приемы пищи желательно есть разнообразно - например, после обеда, который состоит из крупы и отварной грудинки, на полдник стоит съесть стакан ягод или яблоко соответствующего размера.

Также есть несколько дополнительных правил, которых стоит придерживаться. В частности принимать пищу нужно через равные промежутки времени, а ужинать нужно за час-полтора до сна. Это гарантирует, что вы не будете испытывать голода в течение всего дня.

Вскоре ваш организм привыкнет к такому режиму питания, и вы перестанете переедать. А лишний вес начнет плавно уходить.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.

Еще мы писали, что инструктор по фитнесу Джо Джонсон пролил свет на потенциал белого картофеля в процессе похудения. Оказывается, что этот универсальный корнеплод может стать «секретным оружием» в вашем путешествии по избавлению от лишнего веса.