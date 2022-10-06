Сплетни положительно влияют на людей – исследование

Международная группа ученых составила математическую модель сплетен и пришла к выводу, что они не только вредят человеческим отношениям.

Принято считать, что сплетни – исключительно плохой способ обмена информацией, ухудшающий общение между людьми. Однако, трое исследователей из Нидерландов, Венгрии и Китая утверждают, что этот формат общения может приносить пользу.

Об этом сообщает Science Alert.

Эксперты утверждают про существование важных социальных функций сплетен. Например, это хороший способ оценки надежности другого человека.

Если он распускает ложные слухи о других и эту дезинформацию обнаружат, то такому человеку в будущем будут меньше верить. В обратную сторону это работает с тем, кто распространяет достоверную информацию – ее подтверждение повлияет на повышение уровня доверия между людьми и, соответственно, улучшит их взаимодействие.

Ученые воспользовались математической моделью сплетен в виде треугольника. В основании треугольника в одном углу был сплетник, в другом – слушающий сплетни, а на вершине – тот, о ком говорят, но отсутствует рядом. Эксперты смоделировали разные варианты развития событий, к которым приводило распространение слухов.

Оказалось, что сплетник говорит правду, когда существует тесная связь между другим человеком и самим сплетником, и которая может оказать влияние на его отношения с другими людьми. Однако, если сплетни никак негативно не повлияют на распускающего их человека, то такие люди в среднем говорят неправду.

Помимо этого, если сплетник является получателем определенной выгоды из-за передачи неверной информации, то он с большой долей вероятности сделает это, если это по итогу укрепит отношения с индивидом, для которого предназначена эта информация.

В данный момент результаты этого исследования являются сугубо теоретическими построениями и основаны на том, что получатель любого вида сплетен будет верить в их правдивость. Есть версия, что сплетник принимает решение касаемо распространения правды или лжи в зависимости от того, как это повлияет на отношения как с получателем информации, так и с тем, кого она касается.

Одновременно с этим исследователи предполагают, что сплетники будут чаще распространять неправду даже о хороших намерениях и поступках обсуждаемого человека, если он для них или других соперник. Таким образом, хорошие сплетни и их появление зависит от того, насколько они выгодны для сплетника.

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