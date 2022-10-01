Ученые выяснили, как цвет глаз влияет на предрасположенность к заболеваниям

Исследователи из Медицинской школы при Университете Колорадо в США обнаружили зависимость между цветом глаз человека и его шансами заболеть некоторыми недугами.
Об этом пишет dpchas.
В ходе эксперимента они выяснили, что у людей, которые имеют темно-карие и черные глаза, есть предрасположенности:
к проблемам с кровью;
хроническим болезням легких;
болезням обмена веществ.
В то же время они имеют более низкие шансы заболеть раком кожи или глаз, поскольку пигмент защищает их от воздействия вредного ультрафиолета. Также люди с таким цветом глаз отличаются более низким болевым порогом.
А если вы обладатель зеленых глаз, то можете гордиться защитой от депрессии и высоким болевым порогом.
Что касается людей с голубыми глазами, то у них повышена чувствительность у ультрафиолету (не стоит летом расхаживать на солнце без защитных очков) и есть тяга к алкоголю, что может обернуться зависимостью.
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